المشهد اليمني الأول| فيديوهات

ضبطت الأجهزة الأمنية كمية كبيرة من العبوات الناسفة التي ضبطت في مديرية أرحب الى الشمال من العاصمة صنعاء.

وتعتبر هذه هي العملية الثالثة للأجهزة الأمنية واللجان الشعبية خلال اسبوع التي يتمكنون منها من ضبط عبوات نساسفة في مديرية أرحب بصنعاء.

وتم إخراج المضبوطات من بين التراب بعد أن تم دفنها من قبل المتورطين في عمليات إجرامية، ما يدل على يقظة الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية مسنودة بتعاون المجتمع والمواطنين.

وثمن المصدر دور المجتمع والشخصيات الإجتماعية والمواطنين على تعاونهم ومشاركتهم الفاعلة .. معتبرا تعاون المجتمع مثل دورا بارزا في إستمرار النجاحات الأمنية التي تفشل المخططات والمشاريع الإجرامية التي يديرها العدوان على اليمن ويحاول دائما تنفيذها.

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