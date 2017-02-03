المشهد اليمني الأول| فيديوهات

أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية ثبات ومعنويات عالية: زيارة قناة المسيرة إلى داخل العمق السعودي في جبهة الموسم ومنطقة الحثيرة في جيزان المحتلة