الرئيسية الأخبار المحلية مشاهد مزعجة للنظام السعودي تثبت فرار جيش الكبسة من موقع الحثيرة بجيزان... الأخبار المحلية مشاهد مزعجة للنظام السعودي تثبت فرار جيش الكبسة من موقع الحثيرة بجيزان المحتلة بواسطة محرر المشهد - 03/02/2017 1277 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية ثبات ومعنويات عالية: زيارة قناة المسيرة إلى داخل العمق السعودي في جبهة الموسم ومنطقة الحثيرة في جيزان المحتلة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عبوات ناسفة أعدها عملاء السعودية في أرحب بصنعاء بقبضة الأجهزة الامنية تعرف بالفيديو على أهم البارجات التي دمرها أبطال اليمن في السواحل الغربية شاهد كتائب الموت من أبناء بني الحارث بصنعاء تستنفر لرفد الجبهات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد