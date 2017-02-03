المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تمكنت الاجهزة الأمنية واللجان الشعبية في أحد النقاط الأمنية بأمانة العاصمة من إلقاء القبض عدد من المطلوبين أمنياً .

وأوضح مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تمكنت اليوم من إلقاء القبض على خمسة أشخاص مطلوبين أمنياً في إحدى النقاط الأمنية بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة .

وأضاف المصدر أن المطلوبين كانوا متخفيين داخل خزان وايت ماء عند مرورهم من النقطة الأمنية قادمين من محافظة مأرب.

وأكد المصدر أن إستمرار الإنجازات الأمنية يأتي ثمرة لجهود التكامل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية والمجتمع.

وقال “إن رجال الأمن واللجان الشعبية يبذلون جهودا كبيرة في الرصد والمتابعة والتصدي لأدوات العدوان من المنافقين المجندين في صف العدو “.

وثمن المصدر دور المجتمع والشخصيات الاجتماعية والمواطنين على تعاونهم ومشاركتهم الفاعلة .. معتبرا تعاون المجتمع مثل دورا بارزا في إستمرار النجاحات الأمنية التي تفشل المخططات والمشاريع الإجرامية التي يديرها العدوان على اليمن ويحاول دائما تنفيذها.

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