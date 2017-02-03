الرئيسية الأخبار المحلية شاهد المملكة الإرهابية السعودية تدمر جسور مديرية موزع في محافظة تعز الأخبار المحليةفيديوهات شاهد المملكة الإرهابية السعودية تدمر جسور مديرية موزع في محافظة تعز بواسطة محرر المشهد - 03/02/2017 167 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات إستمراراً لسياسته السادية، في تدمير البنية التحتية، وإلحاق الضرر بالجميع، بعذر محاربة الحوثي وصالح . استهدف العدوان الإرهابي السعودي الأمريكي جسر عرفان بمديرية موزع بمحافظة تعز، مما أدى إلى تدميرة بالكامل . شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب شاهد ماذا فعل الأبطال بزحف أزلام العدوان المنافقين بمنطقة كرش بلحج وكيف تم تدمير الدبابة ! العدوان الإرهابي السعودي الأمريكي يمنع دخول القمح لليمن ويشدد الحصار على ميناء الحديدة شاهد رد أبناء محافظة حجة المزلزل على إستمرار الغطرسة السعودية الأمريكية لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد