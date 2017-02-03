المشهد اليمني الأول| فيديوهات

إستمراراً لسياسته السادية، في تدمير البنية التحتية، وإلحاق الضرر بالجميع، بعذر محاربة الحوثي وصالح .
استهدف العدوان الإرهابي السعودي الأمريكي جسر عرفان بمديرية موزع بمحافظة تعز، مما أدى إلى تدميرة بالكامل .

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