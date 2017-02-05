الرئيسية الأخبار المحلية جريمة بشعة ترتكبها آلة القتل السعودية الأمريكية في منطقة سنع بصنعاء الأخبار المحلية جريمة بشعة ترتكبها آلة القتل السعودية الأمريكية في منطقة سنع بصنعاء بواسطة محرر المشهد - 05/02/2017 525 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات جريمة بشعة ترتكبها آلة القتل السعودية الأمريكية في منطقة سنع بصنعاء شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب هذا الفيديو صادم للغاية أثناء إقتحام موقع المقرن في جيزان المحتلة – شاهد ماذا فعل أبطال اليمن ! إفلاس تحالف العدوان بإستهداف منزل أحد المواطنين ومشتل زراعي في ساقين صعدة شاهد مئات القنابل العنقودية يلقيها تحالف العدوان السعودي في منطقة السميك بمديرية حيدان صعدة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد