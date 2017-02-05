الرئيسية الأخبار المحلية إفلاس تحالف العدوان بإستهداف منزل أحد المواطنين ومشتل زراعي في ساقين صعدة الأخبار المحلية إفلاس تحالف العدوان بإستهداف منزل أحد المواطنين ومشتل زراعي في ساقين صعدة بواسطة محرر المشهد - 05/02/2017 204 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات إفلاس تحالف العدوان بإستهداف منزل أحد المواطنين ومشتل زراعي في ساقين صعدة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب هذا الفيديو صادم للغاية أثناء إقتحام موقع المقرن في جيزان المحتلة – شاهد ماذا فعل أبطال اليمن ! جريمة بشعة ترتكبها آلة القتل السعودية الأمريكية في منطقة سنع بصنعاء شاهد مئات القنابل العنقودية يلقيها تحالف العدوان السعودي في منطقة السميك بمديرية حيدان صعدة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد