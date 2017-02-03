الرئيسية الأخبار المحلية العدوان الإرهابي السعودي الأمريكي يمنع دخول القمح لليمن ويشدد الحصار على ميناء... الأخبار المحلية العدوان الإرهابي السعودي الأمريكي يمنع دخول القمح لليمن ويشدد الحصار على ميناء الحديدة بواسطة محرر المشهد - 03/02/2017 922 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات العدوان الإرهابي السعودي الأمريكي يمنع دخول القمح لليمن ويشدد الحصار على ميناء الحديدة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب رغم فرض إجراءات التقشف على المواطنين في السعودية .. أمير سعودي يحجز 80 مقعداً لصقوره على متن طائرة! الجيش اليمني ندٌّ لقوات العدوان.. فهل يستفيق بنـو سعود؟ المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: على حكام السعودية تقديم الاجوبة على ارتكاب الجرائم في اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد