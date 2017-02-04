الرئيسية الأخبار المحلية شاهد لحظات إصطياد وقنص جندي سعودي في مربع شجع في نجران المحتلة... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد لحظات إصطياد وقنص جندي سعودي في مربع شجع في نجران المحتلة HD بواسطة محرر المشهد - 04/02/2017 481 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد لحظات إصطياد وقنص جندي سعودي في مربع شجع في نجران المحتلة HD شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب هذا الفيديو صادم للغاية أثناء إقتحام موقع المقرن في جيزان المحتلة – شاهد ماذا فعل أبطال اليمن ! جريمة بشعة ترتكبها آلة القتل السعودية الأمريكية في منطقة سنع بصنعاء إفلاس تحالف العدوان بإستهداف منزل أحد المواطنين ومشتل زراعي في ساقين صعدة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد