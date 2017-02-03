الرئيسية الأخبار المحلية شاهد ماذا فعل الأبطال بزحف أزلام العدوان المنافقين بمنطقة كرش بلحج وكيف... الأخبار المحلية شاهد ماذا فعل الأبطال بزحف أزلام العدوان المنافقين بمنطقة كرش بلحج وكيف تم تدمير الدبابة ! بواسطة محرر المشهد - 03/02/2017 1141 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد توثق كسر زحف المنافقين على مواقع خلف جبل صوفع بمنطقة كرش التابعة لمحافظة لحج. وتظهر المشاهد لحظة استهداف دبابة للمنافقين بصاروخ موجه ما تسبب في احتراقها بشكل كامل. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عاجل.. مسؤولون أمريكيون: إرسال مدمرة أمريكية إلى باب المندب قرب سواحل اليمن مشاهد مثيرة من لحظات دحر أزلام العدوان المنافقين من جبال يام في نهم – جودة عالية شاهد العملية النوعية التي قسمت ظهر سلمان بتأمين جبل الروى الاستراتيجي بمديرية الوازعية تعز لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد