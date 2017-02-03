المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد توثق كسر زحف المنافقين على مواقع خلف جبل صوفع بمنطقة كرش التابعة لمحافظة لحج.
وتظهر المشاهد لحظة استهداف دبابة للمنافقين بصاروخ موجه ما تسبب في احتراقها بشكل كامل.

التعليقات

تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب

لا تعليقات

اترك رد