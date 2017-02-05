الرئيسية الأخبار المحلية هذا الفيديو صادم للغاية أثناء إقتحام موقع المقرن في جيزان المحتلة –... الأخبار المحليةفيديوهات هذا الفيديو صادم للغاية أثناء إقتحام موقع المقرن في جيزان المحتلة – شاهد ماذا فعل أبطال اليمن ! بواسطة محرر المشهد - 05/02/2017 1026 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات هذا الفيديو صادم للغاية أثناء إقتحام موقع المقرن في جيزان المحتلة – شاهد ماذا فعل أبطال اليمن ! شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب جريمة بشعة ترتكبها آلة القتل السعودية الأمريكية في منطقة سنع بصنعاء إفلاس تحالف العدوان بإستهداف منزل أحد المواطنين ومشتل زراعي في ساقين صعدة شاهد مئات القنابل العنقودية يلقيها تحالف العدوان السعودي في منطقة السميك بمديرية حيدان صعدة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد