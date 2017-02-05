المشهد اليمني الأول| فيديوهات

هذا الفيديو صادم للغاية أثناء إقتحام موقع المقرن في جيزان المحتلة – شاهد ماذا فعل أبطال اليمن !

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