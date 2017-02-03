المشهد اليمني الأول| خاص
قال مسؤولون أمريكيون، مساء اليوم الجمعة، 3 فبراير/شباط 2017م، أن أمريكا أرسلت مدمرة إلى باب المندب قرب سواحل اليمن .
يأتي ذلك بعد تلويحات أمريكية بأن إيران وراء تهريب أسلحة أستخدمها الجيش واللجان الشعبية، لتدمير الفرقاطة السعودية “المدينة”، بالرغم من عدم ثبوت ملف التهريب على لسان بيان اللجنة الأممية.
وكان قد قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية أن بيان البيت الأبيض الذي ربط التجربة الصاروخية الإيرانية وقصف الجيش اليمني للفرقاطة السعودية تضمنت حقائق مغلوطة في محاولة مكشوفة وغير موفقة لربط ما يحدث في جبهات القتال في اليمن من دفاع عن النفس وحماية السواحل والأراضي اليمنية بالخلاف الأمريكي الإيراني.
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