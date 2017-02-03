أين اختفت زوجة ترامب منذ 12 يوماً؟!

خلال الأيام الـ12 الأخيرة، لم تظهر السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب، التي كانت قد أشارت سابقاً إلى أنها ستقضي وقتها بين واشنطن ونيويورك حيث يكمل إبنَيْها عامهما الدراسي.

وحينما توجّه ترامب الأربعاء الماضي لتقديم العزاء إلى عائلة أحد جنود البحرية الأميركية، كان برفقة ابنته إيفانكا، من دون زوجته ميلانيا.

وكان الظهور الأخير للسيدة الأميركية الأولى في 21 كانون الثاني/ يناير عندما زارت الكاتدرائية الوطنية في واشنطن، لتنتقل في اليوم التالي، الذي صادف الذكرى الـ 12 لزفافها وترامب.. مباشرة إلى نيويورك!

المصدر: CNN