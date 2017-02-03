تعرف على صفات أفضل الرجال !!

أشارت ثلاث دراسات حديثة إلى أنه ليس من باب الصدفة أن يكون الشخص أصلعا، حيث أن هذا النقص الجمالي يدل على أن الشخص أكثر نجاحا وثقة بنفسه.

وقد قام مانيز، بإجراء ثلاث دراسات على 59 مشتركاً من الرجال، أكدت نتائجها أن الرجال الصلع أكثر نجاحا وهيمنة وقوة مما يبدون عليه في الواقع.

وشملت الاختبارات عرض صور على المشاركين تتضمن رجالا يكسو رؤوسهم الشعر، وصورا أخرى للرجال ذاتهم بعدما تمت إزالة شعرهم عن طريق برنامج لتعديل الصور، وقام المشاركون بعد ذلك بملء استبيان خاص.

وأظهرت النتائج أن الرجال الصلع بدوا أكثر طولا ووقارا ونضجا، كما ظهروا بصفات توحي بقدرتهم على تحقيق النجاح بسهولة.

كما أشار المشاركون في الدراسة إلى أن الرجال الذين فقدوا بعضا من شعرهم في منتصف الرأس أو في مقدمته، ظهروا أقل جاذبية وأكثر ضعفا.

وأكد مانيز أن النتائج التي توصلت إليها الدراسات تبين أن صفة الصلع من المؤشرات الهامة الدالة على مدى نجاح شخص ما.