وانتقد الناشطون ذلك، فيما إن صح الخبر، مطالبين حكومة الإنقاذ الوطني بالتحري عن صحة ذلك، مستنكرين حدوث ذلك في وقت تشهد فيه البلاد حصار إقتصادي عنيف، منع دخول سفن القمح إلى ميناء الحديدة، وقام بتحويلها إلى ميناء جدة .

وأعتبروا أن ذلك معيب ووصمة عار على حكومة الإنقاذ، إذا لم تتخذ إجراءات مناسبة، سيما مع تزامن أسبوع الشهيد مع ذلك، مشيرين بأن الإجراءات الخاصة بالشهداء في جميع المحافظات تم أكمالها، عدا محافظة لحج، بسبب عدم قدرة فرع المؤسسة في المحافظة على مواصلة العمل لغياب الجهة الداعمة، في حين هناك من يلتهم ملايين الريالات وهو نائم في منزله .