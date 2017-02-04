المشهد اليمني الأول| زوامل
جديد عيسى الليث 2017 | من أقوى الزوامل اليمنية “العبر هي في الختام” (فيديو + صوت + كلمات)
العبر هي في الختام
أداء المنشد المجاهد|عيسى الليث
كلمات الشاعر|عبدالكريم مقبل وشاعرين آخرين
والله لو أعدم ودنيا الهم تتفجر بدم
والله ما تسلم ودين الله تحميه الرصاص
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من يعتدي يندم ونسقيه المنيه لاقدم
يتجرع العلقم وماله من بنادقنا مناص
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البيع منا تم من ربي وأقسمنا قسم
ذي ما علم يعلم فعصر الذل قد ولى خلاص
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تلك الجبال الشم تشهد حربنا فيما قدم
في المعركة نهجم ونقنص في العدو وقت القناص
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والله ما اساوم ولا استسلم ولا اخضع وانهزم
للظلم والظالم ولا أقبل عيش في جور الظلام
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لو حلق العالم ولو يهجم علينا من هجم
مايهزم الا المنهزم ما يعرف الحق انهزام
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ابن اليمن صمم وسيفه لانوى يحسم حسم
في السلم بلسم سم في وجه العدا لاقام قام
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حنا الصوارم باندحرجها جماجم نقتحم
نسقي الأعادي سم علقم يطعم الموت الزعام
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الدم يوم الدم يا سلمان سلم واستلم
البادي اظلم يابن ملجم والعبر هي في الختام
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الموت ثم الدم لإسرائيل وامريكا وكم
والنصر للإسلام ختم يا قلم كل الكلام
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البدر نوره عم بالقرآن والليل انهزم
في ظل قائد لم شمل الشعب بعد الإنقسام
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