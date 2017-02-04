المشهد اليمني الأول| زوامل

جديد عيسى الليث 2017 | من أقوى الزوامل اليمنية “العبر هي في الختام” (فيديو + صوت + كلمات)

العبر هي في الختام

كلمات الشاعر|عبدالكريم مقبل وشاعرين آخرين

والله لو أعدم ودنيا الهم تتفجر بدم

والله ما تسلم ودين الله تحميه الرصاص

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من يعتدي يندم ونسقيه المنيه لاقدم

يتجرع العلقم وماله من بنادقنا مناص

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البيع منا تم من ربي وأقسمنا قسم

ذي ما علم يعلم فعصر الذل قد ولى خلاص

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تلك الجبال الشم تشهد حربنا فيما قدم

في المعركة نهجم ونقنص في العدو وقت القناص

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والله ما اساوم ولا استسلم ولا اخضع وانهزم

للظلم والظالم ولا أقبل عيش في جور الظلام

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لو حلق العالم ولو يهجم علينا من هجم

مايهزم الا المنهزم ما يعرف الحق انهزام

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ابن اليمن صمم وسيفه لانوى يحسم حسم

في السلم بلسم سم في وجه العدا لاقام قام

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حنا الصوارم باندحرجها جماجم نقتحم

نسقي الأعادي سم علقم يطعم الموت الزعام

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الدم يوم الدم يا سلمان سلم واستلم

البادي اظلم يابن ملجم والعبر هي في الختام

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الموت ثم الدم لإسرائيل وامريكا وكم

والنصر للإسلام ختم يا قلم كل الكلام

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البدر نوره عم بالقرآن والليل انهزم

في ظل قائد لم شمل الشعب بعد الإنقسام