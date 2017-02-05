الرئيسية الأخبار المحلية شاهد مئات القنابل العنقودية يلقيها تحالف العدوان السعودي في منطقة السميك بمديرية... الأخبار المحلية شاهد مئات القنابل العنقودية يلقيها تحالف العدوان السعودي في منطقة السميك بمديرية حيدان صعدة بواسطة محرر المشهد - 05/02/2017 265 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد مئات القنابل العنقودية يلقيها تحالف العدوان السعودي في منطقة السميك بمديرية حيدان صعدة. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب هذا الفيديو صادم للغاية أثناء إقتحام موقع المقرن في جيزان المحتلة – شاهد ماذا فعل أبطال اليمن ! جريمة بشعة ترتكبها آلة القتل السعودية الأمريكية في منطقة سنع بصنعاء إفلاس تحالف العدوان بإستهداف منزل أحد المواطنين ومشتل زراعي في ساقين صعدة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد