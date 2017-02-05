الرئيسية الأخبار المحلية العدوان السعودي الأمريكي يستهدف منزل أحد المواطنين بمديرية بيت الفقيه في الحديدة الأخبار المحلية العدوان السعودي الأمريكي يستهدف منزل أحد المواطنين بمديرية بيت الفقيه في الحديدة بواسطة محرر المشهد - 05/02/2017 172 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات العدوان السعودي الأمريكي يستهدف منزل أحد المواطنين بمديرية بيت الفقيه في الحديدة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب هذا الفيديو صادم للغاية أثناء إقتحام موقع المقرن في جيزان المحتلة – شاهد ماذا فعل أبطال اليمن ! جريمة بشعة ترتكبها آلة القتل السعودية الأمريكية في منطقة سنع بصنعاء إفلاس تحالف العدوان بإستهداف منزل أحد المواطنين ومشتل زراعي في ساقين صعدة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد