الرئيسية الأخبار المحلية شاهد الطفلة هاجر التي أصيبت مع والدها وجدها بالقنابل العنقودية السعودية في... الأخبار المحلية شاهد الطفلة هاجر التي أصيبت مع والدها وجدها بالقنابل العنقودية السعودية في منبه بصعدة بواسطة محرر المشهد - 05/02/2017 227 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد الطفلة هاجر التي أصيبت مع والدها وجدها بالقنابل العنقودية السعودية في منبه بصعدة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب هذا الفيديو صادم للغاية أثناء إقتحام موقع المقرن في جيزان المحتلة – شاهد ماذا فعل أبطال اليمن ! جريمة بشعة ترتكبها آلة القتل السعودية الأمريكية في منطقة سنع بصنعاء إفلاس تحالف العدوان بإستهداف منزل أحد المواطنين ومشتل زراعي في ساقين صعدة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد