المشهد اليمني الأول| متابعات

كشف رودي جولياني مستشار الأمن الفضائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأسباب التي منعت ترامب من إدراج اسم السعودية ضمن قراره الذي يقضي بمنع مواطني سبع دول من دخولهم الولايات المتحدة.

وقال جولياني في حديث لقناة «فوكس نيوز» ردّاً على سؤال حول امتناع ترامب عن إدراج اسم السعودية ضمن القرار المذكور: إن العلاقات والروابط القوية بين واشنطن والرياض وتل أبيب هي السبب في ذلك، مشيراً الى أن ترامب يسعى لعلاقات مشتركة أكثر مع «إسرائيل» والسعودية.

وكان ترامب قد أصدر قراراً يحظر دخول رعايا 7 دول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بمن فيهم العاملون ضمن أطقم الطائرات.

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