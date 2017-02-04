المشهد اليمني الأول| متابعات

يفرض «أمراء» بني سعود إجراءات التقشف على السعوديين في وقت يبذخون على أنفسهم وحيواناتهم التي تحظى بما لا يحظى به الناس العاديون في المملكة الوهابية، إذ نشر طيار يعمل في شركة طيران «الاتحاد» صورة غريبة لطائرة تجارية يوجد على متنها 80 صقراً موزعة على مقاعد فردية مدفوعة الثمن من «أمير» سعودي.

ونشر موقع قناة «سكاي نيوز» الصورة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت الصورة غير العادية انتشاراً واسعاً، ونشر الطيار الصورة بعد شراء «الأمير» تذكرة سفر لكل من هذه الطيور الجارحة.

يذكر أن إجراءات التقشف التي فرضها سابقاً ملك بني سعود أثارت الكثير من ردود الفعل، ويخشى المواطنون السعوديون المزيد من الإجراءات التقشفية التي قد تؤثر سلباً في أحوالهم المعيشية.

وتظهر الأرقام أن رواتب الموظفين في القطاع الحكومي في السعودية تمثل ما نسبته 50% من ميزانية الدولة، في وقت تتجه فيه إيرادات السعودية إلى انخفاض متواصل.

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