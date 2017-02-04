المشهد اليمني الأول| بكين

أكدت الصين أنها تعارض بشكل قاطع نشر نظام الدفاع الصاروخى الأمريكى «ثاد» فى كوريا الجنوبية بعد أن قالت سيئول: إن مسؤوليها الدفاعيين وافقوا على نشر النظام هذا العام.

وفي إفادة صحفية يومية فى العاصمة الصينية بكين أمس, جدد المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ معارضة بكين للنظام الصاروخي الأمريكي.

وقد دأبت الصين على رفض نشر نظام «ثاد» على أساس أنه يهدد أمنها ولن يسهم فى تهدئة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أكدت أمس أن وزيري الدفاع الكوري الجنوبي هان مين- كو ونظيره الأمريكي جيمس ماتيس اتفقا على السعي لنشر وتشغيل منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية المتطورة في كوريا الجنوبية خلال العام الجاري, حيث زعما أن منظومة «ثاد» للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية هي للدفاع عن التهديدات الصاروخية من قبل كوريا الديمقراطية فقط.

على صعيد آخر أعلن مصدر في قطاع التعاون التسليحي بين روسيا والدول الأجنبية عن خطة تسليم 10 طائرات من طراز «سو-35» إلى الصين في العام الجاري, وحسب المصدر, ستتسلم الصين دفعة جديدة تضم 10 مقاتلات «سو-35» في عام 2017

ووفقاً لتقارير إعلامية، تسلمت الصين أولى دفعات طائرات من طراز «سو-35» تضم 4 طائرات، في نهاية عام 2016، وسوف تتسلم الدفعة الثالثة والأخيرة التي تضم 10 طائرات في عام 2018.

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