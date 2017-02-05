المشهد اليمني الأول| فيديوهات

بسبب هذه الرسالة رفضت أمريكا والسعودية أي حلول في اليمن .. شاهد واكتشف بنفسك لماذا !

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