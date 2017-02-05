الرئيسية الأخبار المحلية بسبب هذه الرسالة رفضت أمريكا والسعودية أي حلول في اليمن .. شاهد... الأخبار المحليةفيديوهات بسبب هذه الرسالة رفضت أمريكا والسعودية أي حلول في اليمن .. شاهد واكتشف بنفسك لماذا ! بواسطة محرر المشهد - 05/02/2017 867 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات بسبب هذه الرسالة رفضت أمريكا والسعودية أي حلول في اليمن .. شاهد واكتشف بنفسك لماذا ! شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب شاهد ردة فعل أبناء تهامة على أبشع جرائم السعودية بحق الصيادين في جزيرة الطرفة بالحديدة شاهد أبطال اليمن يكسرون 7 زحوفات للجيش السعودي على موقع الفريضة في جيزان المحتلة ابتكار طلاب قسم الكهرباء بمعهد ذهبان الفني بصنعاء منظم تغذية للبطاريات من الألواح الشمسية لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد