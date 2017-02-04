الرئيسية الأخبار المحلية شاهد طرد أزلام العدوان المنافقين في كرش لحج وفرارهم بعد تكبدهم خسائر... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد طرد أزلام العدوان المنافقين في كرش لحج وفرارهم بعد تكبدهم خسائر فادحة بواسطة محرر المشهد - 04/02/2017 793 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات طرد أزلام العدوان المنافقين في كرش لحج وفرارهم بعد تكبدهم خسائر فادحة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب هذا الفيديو صادم للغاية أثناء إقتحام موقع المقرن في جيزان المحتلة – شاهد ماذا فعل أبطال اليمن ! جريمة بشعة ترتكبها آلة القتل السعودية الأمريكية في منطقة سنع بصنعاء إفلاس تحالف العدوان بإستهداف منزل أحد المواطنين ومشتل زراعي في ساقين صعدة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد