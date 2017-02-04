الرئيسية الأخبار المحلية لماذا فشلت السعودية في اليمن على مدى عامان ! الأخبار المحليةفيديوهات لماذا فشلت السعودية في اليمن على مدى عامان ! بواسطة محرر المشهد - 04/02/2017 762 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات لماذا فشلت السعودية في اليمن على مدى عامان ! شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب هذا الفيديو صادم للغاية أثناء إقتحام موقع المقرن في جيزان المحتلة – شاهد ماذا فعل أبطال اليمن ! جريمة بشعة ترتكبها آلة القتل السعودية الأمريكية في منطقة سنع بصنعاء إفلاس تحالف العدوان بإستهداف منزل أحد المواطنين ومشتل زراعي في ساقين صعدة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد