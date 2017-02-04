الرئيسية الأخبار المحلية لحظة قنص جندي سعودي واسقاطه صريعاً على الأرض في موقع الشرفة في... الأخبار المحليةفيديوهات لحظة قنص جندي سعودي واسقاطه صريعاً على الأرض في موقع الشرفة في نجران المحتلة – HD بواسطة محرر المشهد - 04/02/2017 623 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات لحظة قنص جندي سعودي واسقاطه صريعاً على الأرض في موقع الشرفة في نجران المحتلة – HD شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب هذا الفيديو صادم للغاية أثناء إقتحام موقع المقرن في جيزان المحتلة – شاهد ماذا فعل أبطال اليمن ! جريمة بشعة ترتكبها آلة القتل السعودية الأمريكية في منطقة سنع بصنعاء إفلاس تحالف العدوان بإستهداف منزل أحد المواطنين ومشتل زراعي في ساقين صعدة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد