المشهد اليمني الأول| خاص

ارتفعت حصيلة الغارات التي شنها طيران العدوان الأمريكي قبل قليل على العاصمة صنعاء الى خمس غارات وسط تحليق كثيف لطيران العدوان الأمريكي فوق العاصمة صنعاء ومحيطها.

وافادت مصادر محلية إن أولى الغارات استهدفت معسكر السواد في منطقة جزيز حنوبي العاصمة صنعاء واستخدم فيها تحالف العدوان السعودي قنبلة شديدة الانفجار سمع دويها في ارجاء العاصمة وتلاها بغارة على المعسكر ذاتبه فيما شن ثلاث غارات على منطقة الحفا جنوب شرق العاصمة.

وجاءت الغارات ليليلة على العاصمة صنعاء بعد دك القوة الصاروخية للجبش واللجان الشعبية تجمعات كتائب العدوان السعودي والمرتزقة بصاروخ باليستي من طراز ” زلزال في منطقة حريب نهم.

وتزامنت الغارة على العاصمة مع اخرى شنها طيران العدوان الأمريكي على مدينة المخا بمحافظة تعز ومحافظتي مأرب والجوف.

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