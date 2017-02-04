المشهد اليمني الأول| طهران

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي انه على وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي ان يفكر بواقعية اكبر قبل ان يطلق تصريحات يكرر فيها ادعات واهية لن تؤدي الا الى تشديد التباعد بين دول المنطقة.