المشهد اليمني الأول| طهران
أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي انه على وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي ان يفكر بواقعية اكبر قبل ان يطلق تصريحات يكرر فيها ادعات واهية لن تؤدي الا الى تشديد التباعد بين دول المنطقة.
وردا على تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي، الذي ادعى فيها ان ايران تصدر الثورة الى الدول العربية وتتدخل في شؤونها الداخلية، وصف قاسمي في تصريح له اليوم السبت، هذه التصريحات بأنها لا أساس لها وغير صائبة، وقال: من الافضل لهذا المسؤول الاماراتي الذي ينصح بالعقلانية واحترام دول الجوار، أن يفكر بواقعية اكبر في تصريحاته قبل تكرار الادعاءات الواهية والخاوية التي لا نتيجة لها سوى تشديد اجواء التباعد بين دول المنطقة.
واضاف قاسمي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية واستنادا الى قوة شعبها، تحدد دوما مصلحتها بشكل صحيح، وهي ضمن جهودها الشاملة لإيجاد التقارب والسلام والاستقرار والامن وصيانته في المنطقة، ترى الدفاع في مواجهة السياسات المعادية لها حقا مشروعا للشعب الايراني.
وتابع: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية أكدت وتؤكد دوما على مبدأ الحوار واحترام السيادة وحسن الجوار في المنطقة، وترغب بإرساء علاقات منطقية ومتوازنة ومتناسبة مع كل الجيران، وتأمل ان تعمل الدول الاخرى في المنطقة انطلاقا من إدراك صحيح للظروف الراهنة في الاجواء الدولية، على إرساء هكذا علاقات، وأن الخطوة الاولى لتعزيز اجواء التعاون والتعامل البناء، تتمثل في تغيير خطاب توجيه الاتهامات وإثارة الادعاءات غير البناءة وغير المفيدة، حول الحقيقة التي لا يمكن إنكارها بشأن دور إيران المؤثر والباعث على الاستقرار في المنطقة.
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