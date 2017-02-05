الرئيسية الأخبار المحلية لحظات قيام المملكة الرجعية السعودية بإستهداف مدرسة ومنزل لأحد المواطنين في رازح... الأخبار المحلية لحظات قيام المملكة الرجعية السعودية بإستهداف مدرسة ومنزل لأحد المواطنين في رازح صعدة بواسطة محرر المشهد - 05/02/2017 728 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات لحظات قيام المملكة الرجعية السعودية بإستهداف مدرسة ومنزل لأحد المواطنين في رازح صعدة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب هذا الفيديو صادم للغاية أثناء إقتحام موقع المقرن في جيزان المحتلة – شاهد ماذا فعل أبطال اليمن ! جريمة بشعة ترتكبها آلة القتل السعودية الأمريكية في منطقة سنع بصنعاء إفلاس تحالف العدوان بإستهداف منزل أحد المواطنين ومشتل زراعي في ساقين صعدة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد