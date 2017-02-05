الرئيسية الأخبار المحلية المملكة الإرهابية السعودية تستمر بقتل الطفولة واستهداف حياة الأبرياء بكل وحشية في... الأخبار المحلية المملكة الإرهابية السعودية تستمر بقتل الطفولة واستهداف حياة الأبرياء بكل وحشية في نهم صنعاء بواسطة محرر المشهد - 05/02/2017 784 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات المملكة الإرهابية السعودية تستمر بقتل الطفولة واستهداف حياة الأبرياء بكل وحشية في نهم صنعاء شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب بسبب هذه الرسالة رفضت أمريكا والسعودية أي حلول في اليمن .. شاهد واكتشف بنفسك لماذا ! شاهد ردة فعل أبناء تهامة على أبشع جرائم السعودية بحق الصيادين في جزيرة الطرفة بالحديدة شاهد أبطال اليمن يكسرون 7 زحوفات للجيش السعودي على موقع الفريضة في جيزان المحتلة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد