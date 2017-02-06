الرئيسية الأخبار المحلية أكثر من 14 مليون يمني مهدد بالموت بالحرب الاقتصادية والحصار المفروضين على... الأخبار المحلية أكثر من 14 مليون يمني مهدد بالموت بالحرب الاقتصادية والحصار المفروضين على اليمن بواسطة محرر المشهد - 06/02/2017 446 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات زادت معاناة المواطنيين في اليمن نتيجة لجوء العدوان إلى استخدام الورقة الإقتصادية حرب من نوع آخر سلبت الكثير من المواطنين أعمالهم وحاصرت آخرين في لقمة عيشهم وفي اليمن من يتخطفهم الموت نتيجة إنعدام الأدوية والأمراض التي يحتاج أصحابها إلى السفر للخارج. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب شاهد تحليق أمريكي مستمر في سماء مدينة الحديدة والساحل الغربي في اليمن حرائر الكبس في خولان صنعاء .. ينظمن وقفة باليستية تأكيداً على مناهضة العدوان حتى النصر بالفيديو.. الجيش اليمني سنضرب العدو هدف بهدف وميناء بميناء لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد