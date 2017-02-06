المشهد اليمني الأول| فيديوهات

زادت معاناة المواطنيين في اليمن نتيجة لجوء العدوان إلى استخدام الورقة الإقتصادية حرب من نوع آخر سلبت الكثير من المواطنين أعمالهم وحاصرت آخرين في لقمة عيشهم وفي اليمن من يتخطفهم الموت نتيجة إنعدام الأدوية والأمراض التي يحتاج أصحابها إلى السفر للخارج.