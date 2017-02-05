المشهد اليمني الأول| فيديوهات

شاهد ارتياح شعبي كبير في الجوف لعملية تدمير الفرقاطة الحربية السعودية قبالة سواحل الحديدة.

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