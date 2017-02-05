الرئيسية الأخبار المحلية شاهد ارتياح شعبي كبير في الجوف لعملية تدمير الفرقاطة الحربية السعودية قبالة... الأخبار المحلية شاهد ارتياح شعبي كبير في الجوف لعملية تدمير الفرقاطة الحربية السعودية قبالة سواحل الحديدة بواسطة محرر المشهد - 05/02/2017 1053 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد ارتياح شعبي كبير في الجوف لعملية تدمير الفرقاطة الحربية السعودية قبالة سواحل الحديدة. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب بسبب هذه الرسالة رفضت أمريكا والسعودية أي حلول في اليمن .. شاهد واكتشف بنفسك لماذا ! شاهد ردة فعل أبناء تهامة على أبشع جرائم السعودية بحق الصيادين في جزيرة الطرفة بالحديدة شاهد أبطال اليمن يكسرون 7 زحوفات للجيش السعودي على موقع الفريضة في جيزان المحتلة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد