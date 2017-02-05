الرئيسية الأخبار المحلية ابتكار طلاب قسم الكهرباء بمعهد ذهبان الفني بصنعاء منظم تغذية للبطاريات من... الأخبار المحلية ابتكار طلاب قسم الكهرباء بمعهد ذهبان الفني بصنعاء منظم تغذية للبطاريات من الألواح الشمسية بواسطة محرر المشهد - 05/02/2017 418 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات ابتكار طلاب قسم الكهرباء بمعهد ذهبان الفني بصنعاء منظم تغذية للبطاريات من الألواح الشمسية شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب بسبب هذه الرسالة رفضت أمريكا والسعودية أي حلول في اليمن .. شاهد واكتشف بنفسك لماذا ! شاهد ردة فعل أبناء تهامة على أبشع جرائم السعودية بحق الصيادين في جزيرة الطرفة بالحديدة شاهد أبطال اليمن يكسرون 7 زحوفات للجيش السعودي على موقع الفريضة في جيزان المحتلة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد