المشهد اليمني الأول| فيديوهات

أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية سبع محاولات للجيش السعودي لاستعادة موقع الفريضة العسكري في جيزان رغم الغطاء الجوي المكثف من قبل طيران الأباتشي الذي قصف بأكثر من مائة صاروخ، وقد تكبدت القوات السعودية خسائر كبيرة في الأرواح.

سبع محاولات سعودية فاشلة في استعادة موقع الفريضة في جيزان، بعد يوم واحد من سيطرة الجيش واللجان الشعبية عليه.

وأكد مصدر عسكري للمسيرة أن الجيش السعودي نفذ سبعة زحوف مكثفة على موقع الفريضة لاستعادته، مسنودا بغطاء جوي مكثف، حيث أطلقت مروحيات العدوان قرابة مائة واثني عشر صاروخا على الموقع.

رغم الهستيريا التي غلبت على هذه المحاولات لكنها باءت بالفشل وخلفت المعركة عشرات القتلى والجرحى من العسكريين السعوديين.

شكّل اقتحام الموقع ضربة مؤلمة للنظام السعودي الذي لم يتحمل نتائج السقوط المتزايد لمواقعه في الحدود، فراهن على أن العمليات المعاكسة والسريعة والمكثفة ستخفف من حدة الأزمة التي يعيشها جنوده في الحدود.

موقع الفريضة في جيزان، يمثل إحدى نقاط الاستنزاف الكبيرة للجيش السعودي بعد عدة اقتحامات تعرض لها الموقع في الأشهر الماضية، وما إن ينسحب الجيش واللجان الشعبية منه حتى يتم تعزيزه بعتاد وقوات سعودية لا تلبث أن تصبح صيدا وغنائم لما يأتي من عمليات.

هذه المشاهد من العمليات السابقة التي وثقها الاعلام الحربي، وقد دمرت في الموقع آليات متنوعة وسقط فيها أعداد كبيرة من قتلى النظام السعودي، وفي هذا الموقع وغيره لمحة مختصرة لبعض الرد اليمني على جرائم العدوان.

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