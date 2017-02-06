الرئيسية الأخبار المحلية أضحك على المقدشي يعجز عن فتح قارورة ماء ويريد فتح صنعاء الأخبار المحلية أضحك على المقدشي يعجز عن فتح قارورة ماء ويريد فتح صنعاء بواسطة محرر المشهد - 06/02/2017 1032 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات أضحك على المقدشي يعجز عن فتح قارورة ماء ويريد فتح صنعاء شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب رئيس مجلس النواب يدعو أعضاء المجلس المنقطعين والمتواجدين في الداخل أو الخارج العودة إلى المجلس لحل مشاكل اليمن القاعدة تغتال أحد مرافقي “هادي” في أبّين أكثر من 14 مليون يمني مهدد بالموت بالحرب الاقتصادية والحصار المفروضين على اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد