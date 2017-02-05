المشهد اليمني الأول| خاص
تنتهج الإدارة الأمريكية الجديدة، نفس الطريقة التي يتم فيها تهييج البقرة السعودية لدر الحليب، موروث أمريكي أصيل تم توارثه من الإدارات الأمريكية السابقة، منذ أكثر من 12 عام .
حيث تنتهج الإدارة الأمريكية سياسة ظاهرية وباطنية، تعتمد على العزف على الوتر الحساس للبقرة الحلوب، بالترويج بالخيار العسكري للعدو اللدود لها بحسب معتقدات تكفيرية وهابية، وهي إيران .
سياسة تم رسمها أمريكا واسرائيلياً، حيث لم تكن العلاقة السعودية بإيران الشاه رضا بلهلوي، كعلاقة السعودية اليوم بإيران الجمهورية الإسلامية المهدد الحقيقي للكيان الصهيوني، والداعم الأول للمقاومات في فلسطين ولبنان .
وهنا توضيح بسيط من عدة مواقع على شبكة الإنترنت، يمكنكم الآن الوصول إليها، حيث تشير، لتصريحات ثلاثة رؤوساء أمريكيين هم جورج بوش الإبن، وباراك حسين أوباما، وأخيرا دونالد ترامب، بالتهديد بالخيار العسكري ضد إيران .