المشهد اليمني الأول| خاص
إنطلقت مساء اليوم الأحد 5 فبراير/ شباط 2017م، حملة تغريدات واسعة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، تحت هاشتاغين هما
#RedLineForYemen و #StopArmingSaudi .
الحملة نظمها ناشطون يمنييون وعرب وأجانب لفضح الدور البريطاني بتزويد السعودية لقنابل محرمة دولياً واستخدامها في قتل الشعب اليمني .
وقد تم توثيق العديد من الحالات للسلاح البريطاني تم استخدامه في اليمن كما تم عمل الكثير من المظاهرات والندوات والاحتجاجا، ومن ضمن هذه الانشطة سيتم محاكمة الحكومة البريطانية لمنعها من بيع السلاح للسعودية في يوم 7 فبراير.
وأهاب الناشطون بكل أحرار العالم الحشد والمشاركة بحملة التغريدات الخاصة بناشطين عرب واجانب، لنشر مظلومية الشعب اليمني، وتكالب الحكومات عليه.
وهنا ثلاثة روابط لبنك التغريدات للحملة، حيث ستكون في بنك التغريدات أكثر من الف تغريدة موجهه للمجتمع البريطاني بشكل عام إعلام، حكومة، سياسيين ، ناشطين .
هنا رابط بنك التغريد الذاتي المعروف، والذي يحتوي على ١١٨٦ تغريدة .
https://sites.google.com/site/yemen4hashtag/
وهنا رابطين آخرين لبنك تغريدات أخرى، بعد الإنتهاء من البنك الرئيسي، لكن بطريقة النسخ واللصق، أو يمكنك الضغط على التغريدة بزر الماوس الأيمن ثم مشاركة > تويتر > إرسال .. كما هو موضح بالصورة أدناه .
pastebin.com/Y132f3d0
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