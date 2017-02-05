المشهد اليمني الأول| صنعاء

أعلنت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، مساء اليوم الأحد إجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض .

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