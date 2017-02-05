الرئيسية الأخبار المحلية عاجل.. حارق خارق جبار القوة الصاروخية تعلن إجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليستي... الأخبار المحلية عاجل.. حارق خارق جبار القوة الصاروخية تعلن إجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض بواسطة اليمن - 05/02/2017 1681 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| صنعاء أعلنت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، مساء اليوم الأحد إجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض . شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب دخول ترامب على خط الحرب المباشرة في اليمن .. صحف ووكالات غربية وشواهد ونوايا (تقرير) ثلاثة روابط وأكثر من 1000 تغريدة بإنتظار كل أحرار العالم لفضح الدور الإجرامي لبريطانيا في قتل الشعب اليمني (سارع بالمشاركة) بسبب هذه الرسالة رفضت أمريكا والسعودية أي حلول في اليمن .. شاهد واكتشف بنفسك لماذا ! لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد