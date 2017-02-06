المشهد اليمني الأول| خاص
أعلنت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، قبل قليل، إجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض .
وأكد مصدر عسكري أن الصاروخ البالستي استهدف قاعدة عسكرية سعودية، في منطقة المزاحمية قرب العاصمة السعودية الرياض. مشيراً إلى إصابة هدفه بدقة عالية .
يأتي ذلك، بعد تمادي العدوان الأمريكي السعدي على اليمن، وتجرأه على فرض حصار على آخر شريان لحياة أكثر من 14 مليون يمني، بمنع وصول القمح والغذاء لميناء الحديدة .
وكان العميد شرف لقمان قد أعلن بأن لدى اليمن أسلحة لم يتم إستخدامها، وسيتم إستخدامها خلال الأيام القادمة .
من جهتهم غرد ناشطون سعوديون، بأن دوي إنفجار عنيف هز وسمع صداه قرب الرياض .