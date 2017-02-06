المشهد اليمني الأول| خاص

أعلنت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، قبل قليل، إجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض .

وأكد مصدر عسكري أن الصاروخ البالستي استهدف قاعدة عسكرية سعودية، في منطقة المزاحمية قرب العاصمة السعودية الرياض‏. مشيراً إلى إصابة هدفه بدقة عالية .



يأتي ذلك، بعد تمادي العدوان الأمريكي السعدي على اليمن، وتجرأه على فرض حصار على آخر شريان لحياة أكثر من 14 مليون يمني، بمنع وصول القمح والغذاء لميناء الحديدة .

وكان العميد شرف لقمان قد أعلن بأن لدى اليمن أسلحة لم يتم إستخدامها، وسيتم إستخدامها خلال الأيام القادمة .



من جهتهم غرد ناشطون سعوديون، بأن دوي إنفجار عنيف هز وسمع صداه قرب الرياض .

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