المشهد اليمني الأول| خاص

أعلن ناطق القوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان أن هناك أسلحة لم نستخدمها وسيتم استخدمها خلال الأيام القادمة، حيث كان ذلك خلال لقاء مباشر على قناة المسيرة الفضائية الإسبوع المنصرم.

وفي هذا الإسبوع أعلنت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية نجاح تجربة صاروخية يمنية، لصاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض .

وأشارت القوة الصاروخية إلى أن الصاروخ البالستي استهدف قاعدة عسكرية سعودية في منطقة المزاحمية غرب الرياض .

ويأتي هذا التصعيد بعد إتخاذ العدوان إجراءات عقابية تطال اكثر من 14 مليون مواطن يمني، من خلال إستهداف الشريان الوحيد ومنع وصول الغذاء إليه، وهو ميناء الحديدة .

من جهتهم غرد ناشطون سعوديون، بأن دوي إنفجار عنيف هز وسمع صداه قرب الرياض .

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