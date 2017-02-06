المشهد اليمني الأول| صنعاء

تقرير خاص: القوة الصاروخية تدشن عهد جديد بتفعيل معادلة ردع كاسرة للغطرسة وهادي في جلسة مغلقة مع بن سلمان ورعب يطال قصور الإمارات ومحمد الحوثي وبن حبتور يحتلفون ويكشفون عن القادم

دشنت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، عهد جديد من التصدي والصمود بوجه العدوان، بمعادلات ردع جديدة كاسرة للحصار والعدوان .

ونقلاً عن وكالة النجب الثاقب، أفاد مصدر مطلع لها في الرياض، بأن وزير الدفاع السعودي “محمد بن سلمان” يجتمع بشكل طارئ مع الخائن هادي بعد الضربة الصاروخية لمنطقة المزاحمية، بعد أن ألغى رحلة له خارج المملكة .



وبحسب المصدر، أن هذه التجربة الصاروخية التي استهدف الاراضي السعودية بالقرب من العاصمة السعودية “الرياض” اثارت مخاوف آل سعود بصورة غير متوقعة.

واكد البيان ان الصاروخ الباليستي اليمني دك قاعدة عسكرية سعودية في منطقة المزاحمية والتي تبعد عن العاصمة السعودية الرياض بمسافة 40 كيلو مترا.

فيما وجه بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني رسالة شكر عاجلة الى القوة الصاروخية اليمنية على انجازها الكبير في تجربة الصاروخ الباليستي الذي استهدف فجر اليوم موقعا عسكريا غربي العاصمة السعودية الرياض.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور في تغريدة نشرها في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل قليل ” ‏شكراً للقوة الصاروخية على أتمام العملية بنجاج .. الرياض فـي المرمى”.

وبدوره كشف رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بأن هناك مفاجآت للتصنيع الحربي سيتم الإعلان عنها قريباً .

ويأتي هذا التصعيد بعد إتخاذ العدوان إجراءات عقابية تطال اكثر من 14 مليون مواطن يمني، من خلال إستهداف الشريان الوحيد ومنع وصول الغذاء إليه، وهو ميناء الحديدة .

ويرى مراقبون أن القوة الصاروخية تدشن الآن معادلات جديدة للردع نتيجة إستمرار الغطرسة السعودية الأمريكية على اليمن أرضا وانسانا .



من جهتهم غرد ناشطون سعوديون، بأن دوي إنفجار عنيف هز وسمع صداه قرب الرياض .

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