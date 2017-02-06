المشهد اليمني الأول| فيديوهات

أعلنت القوة الصاروخية اليمنية عن اجراء تجربة ناجحة بصاروخ بالستي بعيد المدى على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض.

ونقلاً عن قناة العالم الفضائية أبلغت مصادر عسكرية لها ان الصاروخ استهدف قاعدة عسكرية سعودية في منطقة المزاحمية قرب الرياض.

الى ذلك قال العقيد عزيز راشد نائب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: “يعتبر اليوم يوما تاريخيا للشعب اليمني وان القوة الصاروخية عادت أقوى مما كانت عليه في ظل العدوان والحصار”.

وأضاف “ان هذه المنظومة تعتبر ردا على العدوان، وان الرياض اصبحت الان في مرمى الصواريخ اليمنية كذلك المطارات العسكرية بالكامل وهذا سوف يكلف السعودية مئات الملايين من الدولارات عندما يضطرون لاستخدام مطارات اخرى”.

وأوضح عزيز ان “المطارات والموانئ السعودية أصبحت في مرمى القوة الصاروخية اليمنية وهذا ردا على العنجهية والهمجية السعودية والتهديد بقصف الموانئ اليمنية”.

واكد ان “القوة الصاروخية الان هي قوة ردع يمتلكها الجيش واللجان الشعبية والشعب اليمني ضد العدوان السعودي المتغطرس ويجب تفعيلها في المكان والوقت المناسبين كما حدث اليوم.

وقال نائب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ان “هذا الرد انتظره الشعب اليمني طويلا وسيعبر الشعب عن فرحته غدا، لان العدوان استهدف المناطق المدنية والعسكرية، ولم يعد باستطاعته استمرار عدوانه لاننا سنضرب اهدافه هدف بهدف وميناء بميناء والبادئ أظلم”.

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