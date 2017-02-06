المشهد اليمني الأول| الإمارات

أقرت الإمارات بمقتل أحد جنودها المشاركين في العدوان الذي يقوده النظام السعودي على اليمن دون تحديد الزمان والمكان.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية قولها: إن أحد الجنود الإماراتيين المشاركين في قوات «التحالف العربي» قتل في اليمن، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت الإمارت أعلنت في أيلول الماضي مقتل أحد جنودها في اليمن.

يشار إلى أن أكبر حصيلة قتلى لقوات العدوان على اليمن سجلت في شهر أيلول 2015 عندما قتل نحو أكثر من 100 من عناصر القوات السعودية والإماراتية بينهم ضباط كبار من جراء استهداف معسكرهم بصاروخ باليستي من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية.

ويقود النظام السعودي منذ نحو سنتين عدواناً على اليمن خلف آلاف القتلى والجرحى ودماراً هائلاً في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية الحيوية في البلاد.

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