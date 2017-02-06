المشهد اليمني الأول| فيديوهات

التحليق المستمر لطائرات الولايات المتحدة منذ بداية العدوان تركز في المناطق الساحلية وهذة الأيام تجول ثلاث منها في سماء محافظة الحديدة وعدداُ من المناطق الساحلية بمحافظة #تعز وحجة بالتزامن مع استهداف العدوان للسواحل الغربية.

أن تخصص واشنطن وتصعد من مرقبتها الدائمة والتحليق المستمر فوق أجواء المناطق الساحلية عداء عن التحشيد والتعزيزالتواجد العسكري الأمريكي فذلك يكشف ما تحاول #السعودية و #الإمارات اخفاءه من عجرها وفشلها في التقدم في هذة المعركة رغم استخدامها لكل الوسائل العسكرية بداءً بتكثيف الغارات على سواحل ومدينة المخا وصولاً إلى استخدام البارجات الحربية لقصف المنطقة.

النشاط العسكري الأمريكي الملموس في استهداف السواحل الغربية وتعطيل ميناء المخا واحتجاز السفن التجارية والانسانية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة فيما سعى لمضاعفة الحصار في إطار الحرب التدميرية والاقتصادية بعد الفشل العسكري والسياسي يكشف ملامح الاوراق الذي يستخدمها العدوان بالشراكة مع واشنطن مع اقتراب دخول العدوان في عامة الثالث.

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