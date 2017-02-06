المشهد اليمني الأول| فيديوهات
القصيدة من كلمات الشاعر اليمني – ابو داوود نصرالله
غَدَاً تبْكي عُيُونُكَ يا سعودُ ** وتهتزُّ الممالِكُ والمُلُوكُ
وجِدَّةُ والرِّياضُ غَدَاً ستهوي ** وتنتصرُ الحقيقةُ لا الشكُوكُ
غداً يُشْوَى الخليجُ بِنَارِ صنعا ** ويبْكِي وجْهُهُ الباغي الضَّحُوكُ
ولن يُجدي الفِرارُ غَدَاةَ نأْتي ** ولا تُجْدِي الحَوَاجِزُ والشُّبُوكُ
وليس يُعِيقُنا العُمَلاءُ مِنّا ** ولو مَلأَتْ جُيُوبَهمُ البُنُوكُ
وأمَطَرَتِ السماءُ لهمْ سِلاحاً ** وسبَّحَ بامتداحِهِمُ الدُّيُوكُُ
لك العَلْياءُ يايَمَنَ المعالي ** وهل إلا الصُّمُودُ لنا سُلُوكُ
مضى الإعذارُ؛ والإنذارُ يُتْلَى ** بدَمْدَمَةٍ ،ويتبَعُهُ الدّكُوكُ
وإنَّ غَدَاً لناظِرِهِ قَرِيبٌ ** دَنَى الإصْباحُ فَلْيَهْوِيْ الْحُلُوكُ