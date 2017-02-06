المشهد اليمني الأول| فيديوهات

القصيدة من كلمات الشاعر اليمني – ابو داوود نصرالله

غَدَاً تبْكي عُيُونُكَ يا سعودُ ** وتهتزُّ الممالِكُ والمُلُوكُ

وجِدَّةُ والرِّياضُ غَدَاً ستهوي ** وتنتصرُ الحقيقةُ لا الشكُوكُ

غداً يُشْوَى الخليجُ بِنَارِ صنعا ** ويبْكِي وجْهُهُ الباغي الضَّحُوكُ

ولن يُجدي الفِرارُ غَدَاةَ نأْتي ** ولا تُجْدِي الحَوَاجِزُ والشُّبُوكُ

وليس يُعِيقُنا العُمَلاءُ مِنّا ** ولو مَلأَتْ جُيُوبَهمُ البُنُوكُ

وأمَطَرَتِ السماءُ لهمْ سِلاحاً ** وسبَّحَ بامتداحِهِمُ الدُّيُوكُُ

لك العَلْياءُ يايَمَنَ المعالي ** وهل إلا الصُّمُودُ لنا سُلُوكُ

مضى الإعذارُ؛ والإنذارُ يُتْلَى ** بدَمْدَمَةٍ ،ويتبَعُهُ الدّكُوكُ

وإنَّ غَدَاً لناظِرِهِ قَرِيبٌ ** دَنَى الإصْباحُ فَلْيَهْوِيْ الْحُلُوكُ