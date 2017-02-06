المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لكسر زحف المنافقين على مواقع في ميدي وتمكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية بفضل الله من كسر زحف المنافقين والالتفاف عليهم والتقدم باتجاه مواقع يسيطر عليها المنافقين شمال صحراء ميدي وقاموا بتطهير بعضها وتدمير آلية.