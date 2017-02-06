الرئيسية الأخبار المحلية عملية إلتفاف رهيبة على أزلام العدوان وتطهير مواقع شمال صحراء ميدي قرب... الأخبار المحلية عملية إلتفاف رهيبة على أزلام العدوان وتطهير مواقع شمال صحراء ميدي قرب جيزان المحتلة HD بواسطة محرر المشهد - 06/02/2017 52 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لكسر زحف المنافقين على مواقع في ميدي وتمكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية بفضل الله من كسر زحف المنافقين والالتفاف عليهم والتقدم باتجاه مواقع يسيطر عليها المنافقين شمال صحراء ميدي وقاموا بتطهير بعضها وتدمير آلية. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب إستمع قصيدة الصاروخ الباليستي الذي ضرب قاعدة عسكرية في الرياض 6 فبراير 2017م ! تقرير خاص: القوة الصاروخية تدشن عهد جديد بتفعيل معادلة ردع كاسرة للغطرسة وهادي في جلسة مغلقة مع بن سلمان ورعب يطال قصور الإمارات ومحمد... الحصار يستهدف المحايدين أيضاً .. فهل للمحايد وطن يدافع عنه ؟ لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد