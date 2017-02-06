المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وقد تمكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية من تفجير مخزن أسلحة وتدمير 6 آليات ومدرعة ومصرع وجرح عدد من الجنود السعودي خلال عملية الاقتحام.