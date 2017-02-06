الرئيسية الأخبار المحلية المشاهد الأولية لعملية إقتحام نفذها أبطال اليمن على موقع الفريضة في جيزان... الأخبار المحليةفيديوهات المشاهد الأولية لعملية إقتحام نفذها أبطال اليمن على موقع الفريضة في جيزان المحتلة HD بواسطة محرر المشهد - 06/02/2017 483 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد أولية لاقتحام موقع الفريضة العسكري السعودي في جيزان المحتلة. وقد تمكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية من تفجير مخزن أسلحة وتدمير 6 آليات ومدرعة ومصرع وجرح عدد من الجنود السعودي خلال عملية الاقتحام. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عاجل.. مصدر في الإعلام الحربي: ترقبوا خلال الدقائق القادمة سيتم الكشف عن نوع الصاروخ الذي ضرب الرياض وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في صنعاء ويبعث برسالة لنظيره الإيراني معظم البريطانيين يعارضون بيع الأسلحة للسعودية لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد