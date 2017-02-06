الرئيسية الأخبار المحلية مشاهد ساخنة من عملية طرد أزلام العدوان المنافقين قرب منطقة القتب في... الأخبار المحليةفيديوهات مشاهد ساخنة من عملية طرد أزلام العدوان المنافقين قرب منطقة القتب في نهم صنعاء HD بواسطة محرر المشهد - 06/02/2017 506 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لكسر زحف للمنافقين باتجاه منطقة القتب في مديرية نهم على أيدي أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية رغم الاسناد الجوي المكثف. وتظهر المشاهد بعض الغنائم التي اغتنمها الجيش واللجان الشعبية من المنافقين . شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب تقرير خاص: القوة الصاروخية تدشن عهد جديد بتفعيل معادلة ردع كاسرة للغطرسة وهادي في جلسة مغلقة مع بن سلمان ورعب يطال قصور الإمارات ومحمد... الحصار يستهدف المحايدين أيضاً .. فهل للمحايد وطن يدافع عنه ؟ العدوان السعودي يوقع 27532 يمنيا بين قتيل وجريح بينهم 8680 طفلا وامرأة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد