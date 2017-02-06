المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لكسر زحف للمنافقين باتجاه منطقة القتب في مديرية نهم على أيدي أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية رغم الاسناد الجوي المكثف.

وتظهر المشاهد بعض الغنائم التي اغتنمها الجيش واللجان الشعبية من المنافقين .