المشهد اليمني الأول| أبين

تمكّن عناصر من تنظيم القاعدة من اغتيال ضابط رفيع المستوى في وحدة حماية الفار إلى السعودية “عبد ربه منصور هادي”، بعد ساعات من اختطافه يوم أمس الأحد.

وأضاف مصدر محلي في محافظة أبّين جنوب شرقي اليمن مفضلاً عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية: أن “سكانا محليين عثروا على جثة العقيد عبد الله الخضر حسين، وبها آثار طلقات نارية، قرب مفرق طريق يؤدي إلى منطقة الوضيع، مسقط الفار هادي في أبين”.

وأفاد مصدر آخر في وقت سابق بأن عناصر من القاعدة، اختطفوا العقيد الخضر حسين في قرية الخديرة بمديرية لودر، بعد ان استوقفوا سيارته في نقطة تفتيش نصبوها عند مداخل المنطقة، ثم اقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وهذه هي المرة الأولى التي يختطف فيها عناصر القاعدة ضابطاً في أبّين، منذ بدء نشاط التنظيم في المحافظة بفبراير/شباط 2016، عقب مقتل زعيمه في المحافظة “جلال بلعيدي” الملقب بـ”أبي حمزة الزنجباري” في الرابع من الشهر نفسه.

وشهدت “لودر” خلال الأيام القليلة الماضية، نشاطاً ملحوظا لعناصر القاعدة عقب انسحاب ميليشيات تابعة لقوات “الحزام الأمني” دون سبب معلن، لكن تلك القوات تعرضت لهجمات مكثفة من القاعدة خلال الفترة الأخيرة.

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