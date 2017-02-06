المشهد اليمني الأول| موسكو

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا لا تتفق مع تصريح ترامب، أن إيران هي دولة إرهابية رقم واحد، وموسكو لديها علاقات شراكة مع طهران وتعتزم تطويرها.

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر أنه من غير المقبول والمهين ما قاله الصحفي الأمريكي التابع لقناة “فوكس نيوز” بحق الرئيس الروسي ويأمل الاعتذار عن ذلك. وبحسب “سبوتنيك” قال بيسكوف للصحفيين في سياق تعليقه على ردة فعل الرئيس الأمريكي على الاتهامات التي وجهت إلى بوتين من قبل صحفي الذي وصف بوتين بـ”القاتل”: “نعتبر أن هذه الكلمات من قبل مراسل قناة “فوكس نيوز” غير مقبولة ومهينة. وبصراحة نفضل أن تقدم هذه القناة المحترمة الاعتذار للرئيس بوتين”. وقال بيسكوف، اليوم، للصحفيين، مجيبا على سؤال عما إذا كان موقف البلدين المختلف تجاه إيران يعد عقبة أمام العلاقات الثنائية: “إنه ليس سرا أنه حول عدد من القضايا، السياسية الدولية والإقليمية، مواقف موسكو وواشنطن متباعدة، رغم ذلك هذا لا يمكن ولا يجب أن يكون عقبة أمام بناء اتصالات عادية وعلاقات واقعية وذات منفعة متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة”. وقال المتحدث ردا على سؤال آخر، هل يوافق الكرملين على تصريح دونالد ترامب، الذي وصف فيه إيران دولة إرهابية رقم واحد في العالم، وكذلك آفاق تنسيق جهود موسكو وواشنطن في مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، المحظورة في روسيا، وتجاوز إيران، فقال: “نحن لا نتفق مع صياغة السؤال هذه”. وأضاف: “أنتم تعرفون أن لدى روسيا علاقات شراكة طيبة مع إيران، ونحن نتعاون على عدد من القضايا. نحن نثمن علاقاتنا في المجال الاقتصادي والتجاري، ونتطلع إلى مزيد من تطويرها”.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات