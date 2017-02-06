المشهد اليمني الأول| متابعات

ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية في تقرير لها أن استطلاع الرأي الذي أجرته «الحملة الدولية ضد تجارة الأسلحة» كشف أن معظم البريطانيين يعارضون بيع السلاح للسعودية التي تعد المشتري الأكبر للأسلحة البريطانية، حيث حصل النظام السعودي على أسلحة بريطانية بقيمة سبعة مليارات جنيه استرليني منذ عام 2010 حتى الآن، وذلك حسب وثائق بريطانية.

ويرى ثمانية أشخاص من بين عشرة في بريطانيا أن على هذا البلد عدم زيادة بيع السلاح إلى حكومات أجنبية متهمة بخرق قوانين حقوق الإنسان الدولية.

ورغم الانتقادات الموجهة من مؤسسات حقوق الإنسان لهذه الإجراءات إلا أن الحكومة البريطانية تزعم أن جميع

صادراتها من السلاح «تخضع لعملية معقدة للغاية في أخذ التراخيص وتجري وفق القوانين الداخلية والدولية».

وتجني الحكومة البريطانية أرباحاً طائلة من مبيعات الأسلحة حيث إنها لا تقتصر على الدول العربية، بينما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الشهر الماضي عن الموافقة على اتفاقية بقيمة 100 مليون «باوند» لتجهيز الجيش التركي بمقاتلات حربية.

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